США уличили в нарушении договорённостей по "Северному потоку – 2"
Американская политика может быть крайне непредсказуемой, отметил глава компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Санкции США против подрядчиков "Северного потока – 2" нарушили договорённость о продолжении транзита газа через Украину. Об этом заявил глава компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
В интервью газете Handelsblatt он напомнил, что в 2019 году Москва подписала с Киевом соглашение, гарантирующее ежегодный транзит 40 миллиардов кубометров газа через Незалежную до 2024 года. Глава Nord Stream 2 AG подчеркнул, что РФ даже не поблагодарили за это.
"Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России", — заявил Варниг.
Также глава Nord Stream 2 AG допустил, что Соединённые Штаты введут новые санкции против газопровода.
"Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов", — подчеркнул он.
Ранее Варниг сообщил, что "Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета. Сейчас газопровод готов уже на 98%.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. В апреле 2021-го в США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта.
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