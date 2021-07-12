США уличили в нарушении договорённостей по "Северному потоку – 2"

Санкции США против подрядчиков "Северного потока – 2" нарушили договорённость о продолжении транзита газа через Украину. Об этом заявил глава компании – оператора газопровода Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.

В интервью газете Handelsblatt он напомнил, что в 2019 году Москва подписала с Киевом соглашение, гарантирующее ежегодный транзит 40 миллиардов кубометров газа через Незалежную до 2024 года. Глава Nord Stream 2 AG подчеркнул, что РФ даже не поблагодарили за это.

"Русские внесли авансовые платежи — и, хотя соглашение о транзите было заключено, США санкциями принудили приостановить работы на трубопроводе. Это показало, насколько непредсказуемой может быть американская политика, а также подорвало доверие со стороны России", — заявил Варниг.

Также глава Nord Stream 2 AG допустил, что Соединённые Штаты введут новые санкции против газопровода.

"Они задержали нас на полтора года, что обошлось нам в сотни миллионов", — подчеркнул он.

Ранее Варниг сообщил, что "Северный поток – 2" планируют достроить к концу лета. Сейчас газопровод готов уже на 98%.