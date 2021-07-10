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На Украине испугались строительства новых "Северных потоков"

В Киеве уверены, что от запуска газопровода пострадает не только Незалежная, но и европейские страны.

10 июля, 15:57
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Украина всё ещё может остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", ведь его завершение может обернуться новыми проектами. Об этом заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква.

"Северный поток – 2" всё ещё имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе", — приводит его слова издание "Телеграф".

Жовква заметил, что этот проект нужно воспринимать серьёзнее, ведь не исключён вариант, что за ним последуют новые. По его мнению, "Северный поток – 2" угрожает безопасности Незалежной и европейских стран, которые якобы могут стать зависимыми от российского газа.

Байден обсудит с Меркель "Северный поток — 2" на встрече в Вашингтоне

Байден обсудит с Меркель "Северный поток — 2" на встрече в Вашингтоне

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии, пересекая Балтийское море. В апреле 2021-го в США утвердили два пакета санкций против строительства газопровода "Северный поток – 2" и захотели назначить специального посланника, который возглавит переговоры о прекращении проекта.

Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока – 2"

Премьер Украины усомнился в достройке "Северного потока – 2"

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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