На Украине испугались строительства новых "Северных потоков"

Украина всё ещё может остановить строительство газопровода "Северный поток – 2", ведь его завершение может обернуться новыми проектами. Об этом заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква.

"Северный поток – 2" всё ещё имеет шансы быть остановленным. Заявления о том, что он уже почти готов, — преувеличение. Он может быть остановлен на любом этапе", — приводит его слова издание "Телеграф".

Жовква заметил, что этот проект нужно воспринимать серьёзнее, ведь не исключён вариант, что за ним последуют новые. По его мнению, "Северный поток – 2" угрожает безопасности Незалежной и европейских стран, которые якобы могут стать зависимыми от российского газа.