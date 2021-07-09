Байден обсудит с Меркель "Северный поток — 2" на встрече в Вашингтоне

Ранее Лайф рассказывал, что в Белом доме заявили: США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток – 2". Позже Лайф писал, что министр финансов Германии Олаф Шольц ушёл от конкретного ответа на вопрос относительно будущего "Северного потока – 2", заявив, что Берлин осознаёт ответственность за честный транзит газа через Украину, но не собирается наносить ущерб интересам страны.