НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Байден обсудит с Меркель "Северный поток — 2" на встрече в Вашингтоне

Политики проведут переговоры 15 июля. В Белом доме отметили, что американский глава всё ещё считает газопровод "плохой сделкой".

9 июля, 18:24
<p>Фото © flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/romananton/49791280958/in/photolist-2iMSr4D-2iNLRas-2iNLW7X-2iRW9h5-2iNRjTe-2iS2KgV-2iRXKWF-2iRTk8m-2iRWb4B-22bSakW-2iRTgEQ-2iMU6Tb-2iRXKg7-2iRXGMz-2iRW6pX-2iS3gru-2iRTkDM-2iRXCHh-2iRXFxv-2iRW4Ta-2iRXzsz-2iRXAix-2iRTeBr-2iRTjJ5-2iRTdvD-2iRTjbB-2iRXFQQ-2iRXA2W-2iRW5Jo-2iNPAE2-2iNLQRS-2iNLSbA-2iRXCjw-2iRXod1-2iRXGhb-2iNLP3w-2iRTcn1-2iRW8Rk-2iRW8qa-2iRTiM5-2iRThD8-2iRW2si-2iRW4CR-2iRTfNp-2iRVZkh-2iRWagK-2iRXySG-2iRTdeG-2iRXJNU-2iRW2Uq" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Anton Romanko</a></p>

Фото © flickr / Anton Romanko

Президент США Джо Байден в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне на следующей неделе намерен обсудить "Северный поток – 2", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это, безусловно, будет частью обсуждения", — сказала Псаки, добавив, что Байден по-прежнему считает газопровод "плохой сделкой".

Ранее Лайф рассказывал, что в Белом доме заявили: США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток – 2". Позже Лайф писал, что министр финансов Германии Олаф Шольц ушёл от конкретного ответа на вопрос относительно будущего "Северного потока – 2", заявив, что Берлин осознаёт ответственность за честный транзит газа через Украину, но не собирается наносить ущерб интересам страны.

Байден увидел необходимость в контактах с Москвой

Байден увидел необходимость в контактах с Москвой

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1