Байден обсудит с Меркель "Северный поток — 2" на встрече в Вашингтоне
Политики проведут переговоры 15 июля. В Белом доме отметили, что американский глава всё ещё считает газопровод "плохой сделкой".
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Президент США Джо Байден в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне на следующей неделе намерен обсудить "Северный поток – 2", сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Это, безусловно, будет частью обсуждения", — сказала Псаки, добавив, что Байден по-прежнему считает газопровод "плохой сделкой".
Ранее Лайф рассказывал, что в Белом доме заявили: США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток – 2". Позже Лайф писал, что министр финансов Германии Олаф Шольц ушёл от конкретного ответа на вопрос относительно будущего "Северного потока – 2", заявив, что Берлин осознаёт ответственность за честный транзит газа через Украину, но не собирается наносить ущерб интересам страны.
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