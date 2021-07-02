Германскому министру задали вопрос о готовности ФРГ отказаться от "Северного потока — 2"

Министр финансов Германии Олаф Шольц ушёл от конкретного ответа на вопрос относительно будущего "Северного потока — 2". Ему задали вопрос о возможности отказа Берлина от поставок газа через новый трубопровод.

"Важный ответ на все существующие вопросы заключается в том, что мы осознаём ответственность за честный транзит газа через Украину. Как известно, Германия получает газ из разных источников, из Скандинавии и Нидерландов, например. Так что мы не полагаемся на одну линию поставок", — сказал Шольц в интервью телеканалу "Блумберг ТВ" после переговоров с американской коллегой Джанет Йеллен в Вашингтоне.

Глава немецкого финансового ведомства также не стал отвечать на уточняющий вопрос о том, как будет действовать Германия, если США не станут снимать санкции с Nord Stream — 2. Шольц подчеркнул, что Евросоюз проводит усердную работу над тем, чтобы полностью не зависеть в своих действиях от других стран.

"И, как мы говорили, важная часть этого — обеспечение транзита газа через Украину в будущем", — добавил он.

Ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".