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Германскому министру задали вопрос о готовности ФРГ отказаться от "Северного потока — 2"

Он заявил, что Берлин осознаёт ответственность за честный транзит газа через Украину, но не собирается наносить ущерб интересам страны.

2 июля, 19:44
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Министр финансов Германии Олаф Шольц ушёл от конкретного ответа на вопрос относительно будущего "Северного потока — 2". Ему задали вопрос о возможности отказа Берлина от поставок газа через новый трубопровод.

"Важный ответ на все существующие вопросы заключается в том, что мы осознаём ответственность за честный транзит газа через Украину. Как известно, Германия получает газ из разных источников, из Скандинавии и Нидерландов, например. Так что мы не полагаемся на одну линию поставок", — сказал Шольц в интервью телеканалу "Блумберг ТВ" после переговоров с американской коллегой Джанет Йеллен в Вашингтоне.

Глава немецкого финансового ведомства также не стал отвечать на уточняющий вопрос о том, как будет действовать Германия, если США не станут снимать санкции с Nord Stream — 2. Шольц подчеркнул, что Евросоюз проводит усердную работу над тем, чтобы полностью не зависеть в своих действиях от других стран.

"И, как мы говорили, важная часть этого — обеспечение транзита газа через Украину в будущем", — добавил он.

Ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".

Отказ "Газпрома" увеличить транзит через Украину сочли подготовкой к запуску "Северного потока – 2"

Отказ "Газпрома" увеличить транзит через Украину сочли подготовкой к запуску "Северного потока – 2"

Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Ранее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток 2" будет запущен в текущем году.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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