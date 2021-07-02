Германскому министру задали вопрос о готовности ФРГ отказаться от "Северного потока — 2"
Он заявил, что Берлин осознаёт ответственность за честный транзит газа через Украину, но не собирается наносить ущерб интересам страны.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Министр финансов Германии Олаф Шольц ушёл от конкретного ответа на вопрос относительно будущего "Северного потока — 2". Ему задали вопрос о возможности отказа Берлина от поставок газа через новый трубопровод.
"Важный ответ на все существующие вопросы заключается в том, что мы осознаём ответственность за честный транзит газа через Украину. Как известно, Германия получает газ из разных источников, из Скандинавии и Нидерландов, например. Так что мы не полагаемся на одну линию поставок", — сказал Шольц в интервью телеканалу "Блумберг ТВ" после переговоров с американской коллегой Джанет Йеллен в Вашингтоне.
Глава немецкого финансового ведомства также не стал отвечать на уточняющий вопрос о том, как будет действовать Германия, если США не станут снимать санкции с Nord Stream — 2. Шольц подчеркнул, что Евросоюз проводит усердную работу над тем, чтобы полностью не зависеть в своих действиях от других стран.
"И, как мы говорили, важная часть этого — обеспечение транзита газа через Украину в будущем", — добавил он.
Ранее в Белом доме заявили, что США продолжат вводить новые санкции против российских компаний, которые участвуют в проекте "Северный поток — 2". При этом там подчеркнули, что американский лидер Джо Байден не собирается вводить ограничительные меры в отношении "европейских союзников и друзей".
Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Ранее в "Газпроме" заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.
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