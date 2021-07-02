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Во время четвертьфинального матча Евро-2020 в Петербурге на поле выбежал болельщик

Он выскочил на газон сразу после гола Джердана Шакири. В итоге встреча закончилась поражением швейцарцев в серии пенальти.

2 июля, 19:21
<p>Фото © ТАСС / Anatoly Maltsev / POOL / EPA</p>

Фото © ТАСС / Anatoly Maltsev / POOL / EPA

Во втором тайме четвертьфинального матча Евро-2020 между сборными Испании и Швейцарии на поле выбежал болельщик. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене".

Фанат выскочил на газон сразу после гола швейцарского капитана Джердана Шакири. Он поздравил нескольких игроков с забитым голом, после чего был схвачен службой безопасности стадиона.

Дожали только в серии пенальти: Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 в Петербурге

Дожали только в серии пенальти: Испания победила Швейцарию в четвертьфинале Евро-2020 в Петербурге

Встреча завершилась победой сборной Испании — 1:1 (по пенальти 3:1). При этом команда Луиса Энрике с середины второго тайма играла в большинстве после удаления Ремо Фройлера.

Для Санкт-Петербурга матч Швейцария — Испания стал последним на Евро-2020. Всего в Северной столице в рамках турнира прошло семь игр.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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