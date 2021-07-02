Во время четвертьфинального матча Евро-2020 в Петербурге на поле выбежал болельщик

Во втором тайме четвертьфинального матча Евро-2020 между сборными Испании и Швейцарии на поле выбежал болельщик. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром-арене".

Фанат выскочил на газон сразу после гола швейцарского капитана Джердана Шакири. Он поздравил нескольких игроков с забитым голом, после чего был схвачен службой безопасности стадиона.

Встреча завершилась победой сборной Испании — 1:1 (по пенальти 3:1). При этом команда Луиса Энрике с середины второго тайма играла в большинстве после удаления Ремо Фройлера.