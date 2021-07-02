Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос заявил о завершении карьеры в сборной Германии по футболу. Об этом он написал в своём инстаграме.

"Я бы очень хотел довести количество сыгранных за сборную матчей до 109 и выиграть чемпионат Европы. Всё бы отдал ради этого. Но теперь в моей статистике останется 106 встреч и 107-й не будет. Я давно решил уйти из сборной после Евро. Сосредоточусь на выступлении за "Реал". Также хотелось бы больше времени проводить с женой и тремя детьми", — сказал Кроос.

На чемпионате Европы сборная Германии дошла до 1/8 финала. На этой стадии команда уступила в Лондоне сборной Англии со счётом 0:2.

Кроос выступал за национальную команду с 2010 года. В 106 матчах в составе сборной он забил 17 голов. С Бундестим хавбек выиграл золото на чемпионате мира в Бразилии. Также в его активе три бронзы — на ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.