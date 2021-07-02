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"Всё бы отдал ради победы на Евро": Чемпион мира Кроос завершил карьеру в сборной Германии

В 106 матчах за национальную команду полузащитник забил 17 голов. Теперь он планирует сосредоточиться на выступлении за мадридский "Реал".

2 июля, 13:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/euro2020spb/status/1410565045445083140/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">euro2020spb</a></p>

Фото © Twitter / euro2020spb

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос заявил о завершении карьеры в сборной Германии по футболу. Об этом он написал в своём инстаграме.

"Я бы очень хотел довести количество сыгранных за сборную матчей до 109 и выиграть чемпионат Европы. Всё бы отдал ради этого. Но теперь в моей статистике останется 106 встреч и 107-й не будет. Я давно решил уйти из сборной после Евро. Сосредоточусь на выступлении за "Реал". Также хотелось бы больше времени проводить с женой и тремя детьми", сказал Кроос.

На чемпионате Европы сборная Германии дошла до 1/8 финала. На этой стадии команда уступила в Лондоне сборной Англии со счётом 0:2.

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Кроос выступал за национальную команду с 2010 года. В 106 матчах в составе сборной он забил 17 голов. С Бундестим хавбек выиграл золото на чемпионате мира в Бразилии. Также в его активе три бронзы — на ЧМ-2010, Евро-2012 и Евро-2016.

На клубном уровне 31-летний футболист выступал лишь за три команды — мюнхенскую "Баварию", леверкузенский "Байер" и мадридский "Реал". Всего он выиграл пять чемпионатов мира среди клубов, четыре Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА, три чемпионата Германии и два чемпионата Испании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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