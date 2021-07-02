Черчесов не исключил, что Дзюба и Жирков завершат выступление за сборную

Наставник российской футбольной сборной Станислав Черчесов заявил, что Артём Дзюба, Юрий Жирков и Фёдор Кудряшов могут в ближайшее время завершить выступление за национальную команду. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"У нас есть игроки, которые могут завершить выступление в сборной. С Жирковым я вчера разговаривал, он чувствует себя лучше. Не знаю, продолжит ли он карьеру. Кудряшов — тоже не знаю. Не знаю, что Дзюба решит по своей карьере в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые решение могут принять", — сказал Черчесов.

32-летний Дзюба в ходе Евро-2020 забил 30-й гол в 55 матчах за сборную, сравнявшись по этому показателю с лучшим бомбардиром национальной команды Александром Кержаковым. Форвард является капитаном сборной.

Жирков в 37 лет стал самым возрастным футболистом сборных СССР и России на чемпионатах Европы. В 105 матчах за национальную команду он отличился дважды.

34-летний Кудряшов провёл за сборную России 45 матчей. В них он забил один гол.