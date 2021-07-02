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Черчесов не исключил, что Дзюба и Жирков завершат выступление за сборную

На минувшем чемпионате Европы национальная команда выступила неудачно, не сумев выйти в плей-офф.

2 июля, 10:28
<p>Артём Дзюба (в центре). Фото © РФС</p>

Артём Дзюба (в центре). Фото © РФС

Наставник российской футбольной сборной Станислав Черчесов заявил, что Артём Дзюба, Юрий Жирков и Фёдор Кудряшов могут в ближайшее время завершить выступление за национальную команду. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

"У нас есть игроки, которые могут завершить выступление в сборной. С Жирковым я вчера разговаривал, он чувствует себя лучше. Не знаю, продолжит ли он карьеру. Кудряшов — тоже не знаю. Не знаю, что Дзюба решит по своей карьере в сборной. У нас есть опытные футболисты, которые решение могут принять", — сказал Черчесов.

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32-летний Дзюба в ходе Евро-2020 забил 30-й гол в 55 матчах за сборную, сравнявшись по этому показателю с лучшим бомбардиром национальной команды Александром Кержаковым. Форвард является капитаном сборной.

Жирков в 37 лет стал самым возрастным футболистом сборных СССР и России на чемпионатах Европы. В 105 матчах за национальную команду он отличился дважды.

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34-летний Кудряшов провёл за сборную России 45 матчей. В них он забил один гол.

Сборная России заняла четвёртое место в группе B и вылетела с чемпионата Европы. Команда Станислава Черчесова одолела Финляндию (1:0), крупно уступив Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Авторами голов россиян на турнире стали Алексей Миранчук и Артём Дзюба.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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