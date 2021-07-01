СМИ: У лидеров сборной Франции возник конфликт во время Евро-2020

Между звёздными нападающими сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном во время чемпионата Европы возникли разногласия. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Тони Хуанмарти со ссылкой на L'Equipe.

По данным источника, выступающий за "Пари Сен-Жермен" Мбаппе завидует статусу Гризманна в национальной команде, он и считает форварда "Барселоны" слишком влиятельным. Сообщается, что отношения игроков являются напряжёнными ещё с победного для "трёхцветных" чемпионата мира 2018 года в России.

На Евро-2020 сборную Франции считали главным фаворитом, но команда Дидье Дешама дошла лишь до 1/8 финала, уступив Швейцарии — 3:3 (по пенальти 4:5). В послематчевой серии Мбаппе стал единственным футболистом, не сумевшим поразить ворота соперников.