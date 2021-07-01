СМИ: У лидеров сборной Франции возник конфликт во время Евро-2020
Считавшаяся главным фаворитом турнира команда в 1/8 финала проиграла Швейцарии — 3:3 (по пенальти 4:5).
Килиан Мбаппе. Фото © Федерация футбола Франции
Между звёздными нападающими сборной Франции по футболу Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном во время чемпионата Европы возникли разногласия. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист Тони Хуанмарти со ссылкой на L'Equipe.
По данным источника, выступающий за "Пари Сен-Жермен" Мбаппе завидует статусу Гризманна в национальной команде, он и считает форварда "Барселоны" слишком влиятельным. Сообщается, что отношения игроков являются напряжёнными ещё с победного для "трёхцветных" чемпионата мира 2018 года в России.
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На Евро-2020 сборную Франции считали главным фаворитом, но команда Дидье Дешама дошла лишь до 1/8 финала, уступив Швейцарии — 3:3 (по пенальти 4:5). В послематчевой серии Мбаппе стал единственным футболистом, не сумевшим поразить ворота соперников.
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Четвертьфинальные встречи пройдут на Евро-2020 в пятницу и субботу (2 и 3 июля). Состоятся матчи: Швейцария — Испания, Бельгия — Италия, Чехия — Дания и Украина — Англия.
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