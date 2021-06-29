Тысячи болельщиков сборной Швейцарии вышли на улицы Женевы после победы своей сборной над Францией. Видеозапись с места событий в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Болельщики сборной Швейцарии вышли на улицы Женевы, чтобы отпраздновать победу своей национальной команды в матче против Франции в 1/8 финала Евро-2020. Точное количество собравшихся фанатов неизвестно, однако можно сказать, что счёт идёт на тысячи. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.

Отметим, что болельщики запускали в ночное небо Женевы праздничные фейерверки, в руках некоторых из них были фаеры. Также многие собравшиеся размахивали национальными флагами, кричали и пели песни. Проезжающий транспорт сигналил, тем самым поддерживая фанатов.