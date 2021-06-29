Фаеры, фейерверки и сигналящие машины: Тысячи фанатов заполонили улицы Женевы после победы Швейцарии над Францией на Евро-2020
Победив чемпионов мира, сборная Швейцарии впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.
Фото © LIFE
Болельщики сборной Швейцарии вышли на улицы Женевы, чтобы отпраздновать победу своей национальной команды в матче против Франции в 1/8 финала Евро-2020. Точное количество собравшихся фанатов неизвестно, однако можно сказать, что счёт идёт на тысячи. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места событий.
Отметим, что болельщики запускали в ночное небо Женевы праздничные фейерверки, в руках некоторых из них были фаеры. Также многие собравшиеся размахивали национальными флагами, кричали и пели песни. Проезжающий транспорт сигналил, тем самым поддерживая фанатов.
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Напомним, сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу уступила команде Швейцарии в серии пенальти — 3:3 (по пен. 4:5). Встреча прошла на Национальном стадионе в Бухаресте. Единственный удар в серии пенальти не смог реализовать Килиан Мбаппе. Его парировал вратарь швейцарцев Янн Зоммер.
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