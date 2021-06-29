Сборная Франции продемонстрировала не присущую ей слабость в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против команды Швейцарии. Об этом заявил главный тренер трёхцветных Дидье Дешам, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Мы сделали всё, что должны были, когда счёт стал 3:1. Потом показали слабость, что для нас необычно. Проигрывать по пенальти всегда жестоко для команды", — сказал Дешам и отметил, что не забивший решающий пенальти Килиан Мбаппе "невероятно расстроен".