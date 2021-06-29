"Проигрывать по пенальти всегда жестоко": Дешам назвал причины поражения сборной Франции от Швейцарии в 1/8 Евро-2020
Французский наставник отметил, что не реализовавший решающий пенальти Килиан Мбаппе "невероятно расстроен".
Фото © Twitter / UEFAcom_ru
Сборная Франции продемонстрировала не присущую ей слабость в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против команды Швейцарии. Об этом заявил главный тренер трёхцветных Дидье Дешам, сообщает пресс-служба УЕФА.
"Мы сделали всё, что должны были, когда счёт стал 3:1. Потом показали слабость, что для нас необычно. Проигрывать по пенальти всегда жестоко для команды", — сказал Дешам и отметил, что не забивший решающий пенальти Килиан Мбаппе "невероятно расстроен".
Напомним, Франция по пенальти проиграла Швейцарии и не смогла выйти в четвертьфинал Евро-2020. Следующим соперником швейцарцев будет сборная Испании. Встреча состоится 2 июля на "Газпром-арене".
Евро-2020. Главное по теме
Минус главный фаворит: Франция по пенальти проиграла Швейцарии и не смогла выйти в четвертьфинал Евро-2020
вчера в 21:49
Фантастический триллер в Копенгагене: Испания дожала Хорватию на Евро-2020 в матче с восемью голами
вчера в 18:34
Бывший футболист МЮ назвал сборную России худшей на Евро-2020
вчера в 11:34
Комментариев: 0