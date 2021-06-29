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"Проигрывать по пенальти всегда жестоко": Дешам назвал причины поражения сборной Франции от Швейцарии в 1/8 Евро-2020

Французский наставник отметил, что не реализовавший решающий пенальти Килиан Мбаппе "невероятно расстроен".

28 июня, 23:24
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1409620411839569924/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFAcom_ru</a></p>

Фото © Twitter / UEFAcom_ru

Сборная Франции продемонстрировала не присущую ей слабость в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против команды Швейцарии. Об этом заявил главный тренер трёхцветных Дидье Дешам, сообщает пресс-служба УЕФА.

"Мы сделали всё, что должны были, когда счёт стал 3:1. Потом показали слабость, что для нас необычно. Проигрывать по пенальти всегда жестоко для команды", — сказал Дешам и отметил, что не забивший решающий пенальти Килиан Мбаппе "невероятно расстроен".

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Напомним, Франция по пенальти проиграла Швейцарии и не смогла выйти в четвертьфинал Евро-2020. Следующим соперником швейцарцев будет сборная Испании. Встреча состоится 2 июля на "Газпром-арене".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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