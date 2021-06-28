Бывший футболист МЮ назвал сборную России худшей на Евро-2020

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал сборную России худшей командой Евро-2020, а её игроков призвал уезжать выступать в клубы Европы.

"В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе пораздавали всем орденов и званий, а теперь стыдно", — отметил Канчельскис в беседе с изданием Sport24.