Бывший футболист МЮ назвал сборную России худшей на Евро-2020
Напомним, наша команда с треском провалилась на турнире и не смогла пройти в плей-офф.
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Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис назвал сборную России худшей командой Евро-2020, а её игроков призвал уезжать выступать в клубы Европы.
"В сборной играют одни заслуженные мастера спорта. Худшая команда чемпионата Европы, зато тренер — орденоносец. Пусть руководители решают, как им выходить из этой ситуации. А то в экстазе пораздавали всем орденов и званий, а теперь стыдно", — отметил Канчельскис в беседе с изданием Sport24.
Напомним, сборная России по футболу вылетела с Евро-2020 после группового этапа. Наша команда проиграла в двух матчах и в одном одержала победу, в результате чего не вышла в плей-офф.
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