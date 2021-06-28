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Со сборной России они ошиблись: Нейросеть предсказала победителя Евро-2020

Для составления прогноза разработчики использовали "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей".

28 июня, 10:44
<p>Фото © Twitter / Equipe de France </p>

Фото © Twitter / Equipe de France

Нейросеть от российской компании "Промобот" предсказала победителя Евро-2020. Как сообщил в интервью ТАСС директор по развитию компании Олег Кивокурцев, чемпионат Европы по футболу с вероятностью в 93% выиграет сборная Франции.

"Нейросети анализировали массив данных с десятками тысяч записей общим объёмом около 10 гигабайт. Массив включал в себя протоколы матчей, данные о комбинациях составов, травмах и даже месте проведения матча с пяти последних чемпионатов Европы. Таким образом нейросеть предсказала победителя. По мнению искусственного интеллекта, чемпионами Европы-2020 станут французские футболисты. Вероятность их победы — 93%. Такая вероятность, по подсчётам специалистов "Промобота", наиболее точно соотносится с контекстом события", отметил Кивокурцев.

Матч с российским следом: Сборная Чехии в большинстве сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 Евро-2020

Матч с российским следом: Сборная Чехии в большинстве сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 Евро-2020

Для составления прогноза разработчики использовали "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей. Самая известная из них — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск.

Ранее прогноз нейросети относительно выступления сборной России не сбылся. Команде Станислава Черчесова предсказали выход в четвертьфинал Евро-2020, но она не смогла даже преодолеть групповой барьер.

Нейросеть предсказала "путь" сборной России на Евро-2020

Нейросеть предсказала "путь" сборной России на Евро-2020

Сборной Франции сегодня предстоит матч 1/8 финала со Швейцарией. Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал турнира состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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