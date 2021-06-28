Нейросеть от российской компании "Промобот" предсказала победителя Евро-2020. Как сообщил в интервью ТАСС директор по развитию компании Олег Кивокурцев, чемпионат Европы по футболу с вероятностью в 93% выиграет сборная Франции.

"Нейросети анализировали массив данных с десятками тысяч записей общим объёмом около 10 гигабайт. Массив включал в себя протоколы матчей, данные о комбинациях составов, травмах и даже месте проведения матча с пяти последних чемпионатов Европы. Таким образом нейросеть предсказала победителя. По мнению искусственного интеллекта, чемпионами Европы-2020 станут французские футболисты. Вероятность их победы — 93%. Такая вероятность, по подсчётам специалистов "Промобота", наиболее точно соотносится с контекстом события", — отметил Кивокурцев.

Для составления прогноза разработчики использовали "мультиклассовые классификаторы, основанные на сочетании разных нейронных сетей. Самая известная из них — нейросеть GPT-3, которую представил несколько месяцев назад Илон Маск.

Ранее прогноз нейросети относительно выступления сборной России не сбылся. Команде Станислава Черчесова предсказали выход в четвертьфинал Евро-2020, но она не смогла даже преодолеть групповой барьер.