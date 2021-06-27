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Роналду не побил рекорд: Бельгия обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Неприятной для "красных дьяволов" стала травма одного из лидеров команды Кевина Де Брёйне.

27 июня, 20:54
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EURO2020/status/1409248309143822342/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UEFA EURO 2020</a></p>

Фото © Twitter / UEFA EURO 2020

Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв Португалию в 1/8 финала. Встреча прошла в Севилье.

Автором единственного забитого мяча стал Торган Азар. При этом для "красных дьяволов" встреча омрачилась травмой одного из лидеров команды — полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне.

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Матч с российским следом: Сборная Чехии в большинстве сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 Евро-2020

В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Италии. Игра состоится 2 июля на стадионе в Мюнхене.

Футбол. Евро-2020

1/8 финала

Бельгия — Португалия — 1:0

Гол: Т. Азар 42' (1:0).

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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