Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв Португалию в 1/8 финала. Встреча прошла в Севилье.

Автором единственного забитого мяча стал Торган Азар. При этом для "красных дьяволов" встреча омрачилась травмой одного из лидеров команды — полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне.

В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Италии. Игра состоится 2 июля на стадионе в Мюнхене.