Роналду не побил рекорд: Бельгия обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Неприятной для "красных дьяволов" стала травма одного из лидеров команды Кевина Де Брёйне.
Фото © Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Бельгии вышла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв Португалию в 1/8 финала. Встреча прошла в Севилье.
Автором единственного забитого мяча стал Торган Азар. При этом для "красных дьяволов" встреча омрачилась травмой одного из лидеров команды — полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брёйне.
Матч с российским следом: Сборная Чехии в большинстве сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 Евро-2020
В четвертьфинале команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Италии. Игра состоится 2 июля на стадионе в Мюнхене.
Футбол. Евро-2020
1/8 финала
Бельгия — Португалия — 1:0
Гол: Т. Азар 42' (1:0).
Евро-2020. Главное по теме
Матч с российским следом: Сборная Чехии в большинстве сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в 1/4 Евро-2020
сегодня в 17:54
"Объясним, что значит любить страну": Спортсмены ополчились на футболистов сборной России из-за больших зарплат и ждут их на ринге
вчера в 21:40
Два рекорда и выстраданная победа: Италия в дополнительное время одолела Австрию в 1/8 финала Евро-2020
вчера в 21:34
Комментариев: 0