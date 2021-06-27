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Хорватский футболист выбыл из игры накануне 1/8 ЧЕ из-за коронавируса

У остальных членов команды тест показал отрицательные результаты. Матч 1/8 финала чемпионата Европы против испанцев состоится в Копенгагене 28 июня.

27 июня, 00:28
<p>Фото © Instagram / Ivan Perišić</p>

Фото © Instagram / Ivan Perišić

Прямо перед 1/8 чемпионата Европы по футболу из сборной Хорватии выбывает из-за коронавируса Иван Перишич. Сейчас он изолирован и пробудет на карантине 10 дней — никаких матчей, тренировок и сборов команды.

Медицинская служба сразу же проинформировала эпидемиологическую службу. У остальных спортсменов тесты дали отрицательный результат. Матч 1/8 финала чемпионата Европы против испанцев состоится в Копенгагене 28 июня, начало в 19:00 мск.

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Ранее Лайф сообщал, что два футболиста сборной Англии пропустят неделю на Евро-2020 из-за коронавируса. Также под вопросом их участие во встрече 1/8 финала. Итого на турнире случаи заражения были зафиксированы в сборных Швеции, Словакии, Шотландии и Португалии.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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