Хорватский футболист выбыл из игры накануне 1/8 ЧЕ из-за коронавируса

Прямо перед 1/8 чемпионата Европы по футболу из сборной Хорватии выбывает из-за коронавируса Иван Перишич. Сейчас он изолирован и пробудет на карантине 10 дней — никаких матчей, тренировок и сборов команды.

Медицинская служба сразу же проинформировала эпидемиологическую службу. У остальных спортсменов тесты дали отрицательный результат. Матч 1/8 финала чемпионата Европы против испанцев состоится в Копенгагене 28 июня, начало в 19:00 мск.