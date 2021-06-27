Ради встречи с Трампом его сторонники оказались вынуждены стоять в длинных пробках
Формально цель мероприятия, где выступит экс-президент, — поддержка кандидата от Огайо. Люди хотят увидеть своего кумира и ради этого готовы стоять весь день на 30-градусной жаре в автомобильном заторе.
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Близ деревни Веллингтон (штат Огайо) — места проведения митинга экс-президента США Дональда Трампа — выстроилась многокилометровая автомобильная пробка. 30-градусная жара не стала преградой для встречи сторонников Республиканской партии со своим кумиром. Для большинства поддержка республиканца Макса Миллера, планирующего в следующем году избираться от Огайо в Палату представителей Конгресса США — тема мероприятия — лишь формальность.
HUGE crowd waiting in for President Trump's rally in Wellington! #TrumpRally #TRUMP2024ToSaveAmerica pic.twitter.com/efHXoWmBLK— RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) June 26, 2021
Как сообщает ТАСС, желающие увидеть Трампа начали подтягиваться ещё до полудня, хотя встреча назначена на вечер. Это будет первое крупное мероприятие, которое устраивает комитет политических действий Save America, созданный экс-президентом. На минувших президентских выборах он заручился поддержкой 73 с лишним миллионов соотечественников. Многие из прибывших украсили свои машины флагами и наклейками, в том числе с девизом Make America Great Again.
Самые предприимчивые из местных жителей развозят по обочинам на квадроциклах холодную воду и пиво, предлагая их водителям и пассажирам втридорога. За 20 долларов местный фермер разрешает припарковаться прямо у него на лужайке, откуда уже пешком можно за полчаса добраться до места назначения.
Ранее бывший американский президент отметил, что сейчас очень популярен среди сограждан. "Я нравлюсь людям больше, чем когда-либо", — заявил Трамп, объявляя дату своего первого после ухода с поста президента крупного митинга.
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