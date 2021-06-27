Ради встречи с Трампом его сторонники оказались вынуждены стоять в длинных пробках

Близ деревни Веллингтон (штат Огайо) — места проведения митинга экс-президента США Дональда Трампа — выстроилась многокилометровая автомобильная пробка. 30-градусная жара не стала преградой для встречи сторонников Республиканской партии со своим кумиром. Для большинства поддержка республиканца Макса Миллера, планирующего в следующем году избираться от Огайо в Палату представителей Конгресса США — тема мероприятия — лишь формальность.

Как сообщает ТАСС, желающие увидеть Трампа начали подтягиваться ещё до полудня, хотя встреча назначена на вечер. Это будет первое крупное мероприятие, которое устраивает комитет политических действий Save America, созданный экс-президентом. На минувших президентских выборах он заручился поддержкой 73 с лишним миллионов соотечественников. Многие из прибывших украсили свои машины флагами и наклейками, в том числе с девизом Make America Great Again.

Самые предприимчивые из местных жителей развозят по обочинам на квадроциклах холодную воду и пиво, предлагая их водителям и пассажирам втридорога. За 20 долларов местный фермер разрешает припарковаться прямо у него на лужайке, откуда уже пешком можно за полчаса добраться до места назначения.