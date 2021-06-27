В Volkswagen назвали сроки полного перехода на выпуск электромобилей

Вместе с дочерней компанией Volkswagen Audi основной бренд VW также готовится попрощаться с двигателем внутреннего сгорания. Как говорит ответственный за продажи член правления концерна Клаус Цельмер, уже к 2035 году они планируют прекратить производство автомобилей с этим типом двигателя в Европе.

Ранее немецкий автопроизводитель Audi сообщил, что намерен полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2033 году.

"Мы поставили перед собой очень чёткие цели. В Европе мы откажемся от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в период с 2033 по 2035 год, в США и Китае немного позже", — отметил он в беседе с газетой "Мюнхнер меркур".

По словам Цельмера, также этот переход займёт больше времени в Южной Америке и Африке. Лишь не позднее 2050 года автопроизводитель рассчитывает достичь нулевых выбросов углекислого газа. Член правления также сообщил, что к 2030 году VW собирается увеличить долю электромобилей в Европе в общем объёме продаж до 70%.