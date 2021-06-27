Юрист пояснил, могут ли оштрафовать за видеорегистратор

Российские водители могут сами решать, нужен ли им в автомобиле видеорегистратор, штрафов за его наличие или отсутствие не может быть. Такое пояснение дал юрист Анатолий Миронов.

В беседе с агентством "Прайм" он, однако, добавил, что в некоторых случаях размещение слишком большого видеорегистратора по центру лобового стекла может повлечь за собой штраф по ст. 12.5 КоАП. Однако, по его утверждению, это скорее слухи, нежели реальность.

"Штраф за эксплуатацию транспортного средства в условиях созданных ограничений обзора действительно существует, и на практике это чаще всего связано с наклейками на ветровое или боковые стёкла", — отмечает юрист, добавляя, что сложно представить ситуацию, когда видеорегистратор настолько велик.

"Закон не регламентирует действия в данной ситуации, ничего не предписывает и ничего не запрещает, оставляя принятие решения на усмотрение водителя или собственника автомобиля", — заключил Миронов.