В России с 1 сентября вступят в силу новые правила обжалования штрафов ГИБДД

Вместе с тем в сентябре вступит в силу и новый механизм вручения постановлений. Так, штраф будет считаться полученным на следующий день после попадания в систему, даже если гражданин не заходил на "Госуслуги", однако только в том случае, если водитель дал согласие на получение информации только через сайт. А если автовладельцы отказались от таких условий, то штраф будет считаться вручённым после того, как человек зашёл на портал хотя бы один раз в течение семи дней после поступления документа в систему. При иных обстоятельствах уведомление также будет отправлено в виде обычного бумажного письма.