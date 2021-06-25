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В России с 1 сентября вступят в силу новые правила обжалования штрафов ГИБДД

Сейчас для оспаривания постановлений водителям необходимо лично приходить в подразделение инспекции или направлять заявление по почте. Однако совсем скоро механизм действий будет значительно проще.

25 июня, 06:50
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Правительство РФ утвердило новые правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал "Госуслуги". Как сообщает газета "Коммерсант", изменения вступят в силу 1 сентября текущего года.

Сейчас для обжалования постановлений ГИБДД водителям нужно прийти в подразделение инспекции или направить заявление по почте. Однако с первого дня осени граждане смогут сделать это в онлайн-форме через "Госуслуги". Для этого автомобилистам понадобится электронная подпись.

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Вместе с тем в сентябре вступит в силу и новый механизм вручения постановлений. Так, штраф будет считаться полученным на следующий день после попадания в систему, даже если гражданин не заходил на "Госуслуги", однако только в том случае, если водитель дал согласие на получение информации только через сайт. А если автовладельцы отказались от таких условий, то штраф будет считаться вручённым после того, как человек зашёл на портал хотя бы один раз в течение семи дней после поступления документа в систему. При иных обстоятельствах уведомление также будет отправлено в виде обычного бумажного письма.

Ранее Лайф рассказывал, что в России предложили лишать водительских прав любителей дрифта. Видео с такими водителями нужно блокировать и удалять из соцсетей, считает эксперт.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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