В России предложили ввести дубайскую систему оплаты штрафов ГИБДД
В ОАЭ все действия с автомобилем проводятся одновременно раз в год, подчеркнул автоэксперт. По его словам, если игнорировать эту процедуру, то первый же инспектор поймает нарушителя.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
России необходимо перенять у Объединённых Арабских Эмиратов опыт оплаты автомобильных штрафов и прохождения техосмотра. Такое мнение выразил президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.
"Там раз в год приезжаешь, продляешь регистрацию автомобиля, делаешь техосмотр и оплачиваешь штрафы. Если ты этого не делаешь, тебя останавливает первый инспектор и машина едет на штрафстоянку", — пояснил он в интервью Ura.ru.
При этом автоэксперт считает, что в России данная процедура может проводиться реже, например, раз в два года. По его мнению, в любом случае это поможет снизить нагрузку на сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Отметим, что с мнением Форманчука согласен партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. Дубайскую систему можно тщательно рассмотреть, однако для нашей страны в ней есть ряд недостатков, подчеркнул он. По словам собеседника, в России уже сейчас невозможно перерегистрировать автомобиль, если на нём висят штрафы.
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