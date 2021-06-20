В России предложили ввести дубайскую систему оплаты штрафов ГИБДД

"Там раз в год приезжаешь, продляешь регистрацию автомобиля, делаешь техосмотр и оплачиваешь штрафы. Если ты этого не делаешь, тебя останавливает первый инспектор и машина едет на штрафстоянку", — пояснил он в интервью Ura.ru .

При этом автоэксперт считает, что в России данная процедура может проводиться реже, например, раз в два года. По его мнению, в любом случае это поможет снизить нагрузку на сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Отметим, что с мнением Форманчука согласен партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто. Дубайскую систему можно тщательно рассмотреть, однако для нашей страны в ней есть ряд недостатков, подчеркнул он. По словам собеседника, в России уже сейчас невозможно перерегистрировать автомобиль, если на нём висят штрафы.