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Настоящее лето — это надолго: Синоптики пообещали москвичам африканский зной и шесть температурных рекордов

По данным метеорологов, в ближайшие дни может быть установлен абсолютный июньский максимум по жаре, наивысший показатель которого был зафиксирован в столице 120 лет назад.

20 июня, 14:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

На предстоящей неделе жителей Москвы ожидают африканский зной и засуха, а также шесть температурных рекордов. Как сообщают специалисты центра погоды "Фобос", в ближайшие дни показатели на столбиках термометров поднимутся до 36 градусов тепла.

"На большей части Среднерусской равнины с неба не упадёт ни капли дождевой воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить. Температурный фон при этом на 13–15 градусов превысит климатическую норму июня, что является аномалией", — сказано в сообщении.

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По словам синоптиков, практически каждый день на грядущей неделе будет отмечен серией рекордов по зною, которые не регистрировались за всю более чем вековую историю регулярных метеорологических наблюдений. Так, в одной лишь Москве ожидается пять-шесть температурных рекордов дня. А ещё высока вероятность установления абсолютного максимума всего июня, рекордный показатель которого в последний раз был зафиксирован в 1901 году — тогда воздух в городе прогрелся до 34,7 градуса. Таким образом, подчеркнули специалисты, сопоставимая жара в российской столице наблюдалась целых 120 лет назад.

"В понедельник, 21 июня, Москву в условиях малооблачной и тихой погоды ожидает 31–33 градуса жары, во вторник — 33–35, а в среду, четверг и пятницу — 34–36 градусов тепла. Лишь к следующим выходным атмосфера будет заряжена настолько, что сформируется небольшое количество кучево-дождевых облаков, которые немного освежат воздух", — пояснили эксперты "Фобоса", уточнив, что даже в ночные часы "будет так тепло (в районе 20 градусов выше нуля), как это положено по климату днём".

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Кроме прочего, синоптики предупредили, что из-за аномальной жары в московском регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности. В последнюю неделю июня в столице "дышать станет немного легче", так как дневная температура понизится до 24–29 градусов. При этом "на существенную прохладу рассчитывать не придётся, ведь настоящее лето — это надолго", резюмировали специалисты.

А ранее синоптики предупредили москвичей о дефиците осадков в июле и августе. При этом во второй месяц лета превышение средних значений температуры воздуха будет постепенно сокращаться, а в середине августа этот показатель вернётся к климатической норме.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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