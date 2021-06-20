Учёные назвали новый вид лягушки в честь Led Zeppelin
Это земноводное нашли в горных лесах региона Кордильера-дель-Кондор на юго-востоке Эквадора.
Фото © David Brito-Zapata
Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито назвала новый вид дождевой лягушки в честь британской рок-группы Led Zeppelin. Животное нашли в Андах, где за последние годы были открыты еще несколько видов земноводных, обитающих только в этой местности.
"Название дано в честь Led Zeppelin и их необычной музыки. Британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1968 году, была одной из самых влиятельных на протяжении 1970-х годов и стала прародительницей хард-рока и хеви-метала", — говорится в статье, опубликованной в научном журнале Neotropical Biodiversity.
Уточняется, что для нового вида характерна мелкобугристая кожа на спине и боках, округлая морда с небольшой челюстью, усеченные диски пальцев, а также необычные черно-коричневые отметины и медно-красные радужки. По словам учёных, в месте обитания Pristimantis ledzeppelin виду угрожает опасность: растут площади, занятые под сельское хозяйство, лесозаготовку и добычу полезных ископаемых.
А в Антарктиде ранее нашли тропическую лягушку. По мнению учёных, она прыгала по континенту примерно 40 миллионов лет назад и совершенно не замерзала.
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