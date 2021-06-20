Учёные назвали новый вид лягушки в честь Led Zeppelin

Группа зоологов из эквадорского университета Сан-Франсиско-де-Кито назвала новый вид дождевой лягушки в честь британской рок-группы Led Zeppelin. Животное нашли в Андах, где за последние годы были открыты еще несколько видов земноводных, обитающих только в этой местности.

"Название дано в честь Led Zeppelin и их необычной музыки. Британская рок-группа, образованная в Лондоне в 1968 году, была одной из самых влиятельных на протяжении 1970-х годов и стала прародительницей хард-рока и хеви-метала", — говорится в статье, опубликованной в научном журнале Neotropical Biodiversity.

Уточняется, что для нового вида характерна мелкобугристая кожа на спине и боках, округлая морда с небольшой челюстью, усеченные диски пальцев, а также необычные черно-коричневые отметины и медно-красные радужки. По словам учёных, в месте обитания Pristimantis ledzeppelin виду угрожает опасность: растут площади, занятые под сельское хозяйство, лесозаготовку и добычу полезных ископаемых.