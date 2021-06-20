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В Китае рухнул семиэтажный дом, под завалами оказались люди

На место трагедии было направлено несколько сотен сотрудников экстренных служб.

20 июня, 04:37

В Китае рухнул семиэтажный дом, под завалами оказались люди. Видео © Twitter / PetShopMan1985

В китайской провинции Хунань рухнул семиэтажный дом. На момент обрушения в здании находились двенадцать человек. Известно о пяти погибших и семи пострадавших. В общей сложности в доме проживали 27 человек, но остальных в момент ЧП не было.

Центральное телевидение Китая сообщает, что на месте происшествия работает более 400 спасателей, почти 80 единиц техники. Идёт ликвидация последствий обрушения, устанавливается причина. Одной из возможных причин названо строительство по соседству.

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Ранее рухнувший в Индии дом раздавил 11 человек. Причиной трагедии стало подтопление здания — начался сезон дождей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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