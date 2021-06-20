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"Позволит укрепить восточные границы": В Польше объяснили, зачем закупают турецкие беспилотники

Эта страна стала первой в Европе, решившей приобрести подобное вооружение у Анкары.

20 июня, 03:50
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 позволят увеличить обороноспособность Польши и НАТО в целом. Такое мнение высказал глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО", — отметил Рау в ходе интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.

Он выразил надежду, что покупка турецких беспилотников приведёт к дальнейшему развитию отношений между ЕС и НАТО в области безопасности и обороны. Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".

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А ранее Украина впервые использовала турецкие беспилотники в Донбассе. Дрон пролетел над Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областями, а затем вернулся.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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