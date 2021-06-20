Турецкие беспилотники Bayraktar TB2 позволят увеличить обороноспособность Польши и НАТО в целом. Такое мнение высказал глава МИД Польши Збигнев Рау.

"Мы уверены, что он (беспилотник) улучшит потенциал польской армии и позволит укрепить восточные границы НАТО", — отметил Рау в ходе интервью агентству Anadolu на полях Дипломатического форума в Анталье.

Он выразил надежду, что покупка турецких беспилотников приведёт к дальнейшему развитию отношений между ЕС и НАТО в области безопасности и обороны. Министр иностранных дел также добавил, что и Турция, и Польша сталкиваются с "угрозами безопасности на своих границах".