Норвежцев испугало "нашествие" российской горбуши

Нерест российской горбуши у Лофотенских берегов в Норвегии угрожает местной экосистеме, считают скандинавские учёные. Взрыв рыбной демографии произошёл неожиданно для учёных в 2017 году, об этом говорят уловы местных рыбаков сегодня — по 30 хвостов за 2 часа. Эксперт-ихтиолог Норвежского института естественной истории Хенрик Бернтсен отмечает, что началось всё 70 лет назад с акклиматизации икры Советским Союзом, а теперь норвежские лососёвые якобы обречены.

"У рыбы двухлетний жизненный цикл. Это означает, что после нереста она гибнет и гниёт. Это чревато грибком и переудобрённостью. В самом худшем случае это может привести к замору атлантического лосося по всей реке", — приводит "ИноСМИ" слова учёного из интервью телеканалу NRK.

По мнению учёных, российская горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоёмы. К тому же ещё и создаёт проблемы с передозировкой удобрений на земле. Кроме того, если рыбаки заметят, что горбуши ловится больше, чем обычного лосося, это может повлиять на местный бизнес, отмечает Бернтсен. Поэтому местные ставят ловушки и приглашают рыбаков для отлова, чтобы свести угрозу гибели атлантического лосося до минимума.