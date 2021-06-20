В Бразилии от ковида умерли 500 тысяч человек, и жители страны вышли на протесты
Ежедневно в стране фиксируют около 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, примерно по две тысячи смертей.
Бразильцы вышли на протесты из-за гибели в стране 500 тысяч человек от ковида. Видео © Соцсети
Жители Бразилии массово вышли на уличные акции протеста. Участники шествий возмущены нынешней политикой президента Жаира Болсонару. Поводом для митингов стало официальное подтверждение гибели в стране 500 тысяч человек от коронавируса.
Как сообщает Associated Press, демонстранты недовольны действиями властей в условиях пандемии. Они размахивают флагами с такими лозунгами, как "Убирайтесь с Болсонару", "Правительство голода и безработицы".
Подобные марши прошли более чем в двух десятках штатов. Их продвигали левые оппозиционные партии, воодушевленные снижением рейтинга Болсонару в опросах и приближающейся президентской гонкой в следующем году.
Ранее Лайф рассказывал, что российскую вакцину "Спутник V" поставят в Бразилию в июле. Южноамериканское государство стало 67-й страной, разрешившей применение препарата.
Комментариев: 0