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В Бразилии от ковида умерли 500 тысяч человек, и жители страны вышли на протесты

Ежедневно в стране фиксируют около 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, примерно по две тысячи смертей.

20 июня, 02:24

Бразильцы вышли на протесты из-за гибели в стране 500 тысяч человек от ковида. Видео © Соцсети

Жители Бразилии массово вышли на уличные акции протеста. Участники шествий возмущены нынешней политикой президента Жаира Болсонару. Поводом для митингов стало официальное подтверждение гибели в стране 500 тысяч человек от коронавируса.

Как сообщает Associated Press, демонстранты недовольны действиями властей в условиях пандемии. Они размахивают флагами с такими лозунгами, как "Убирайтесь с Болсонару", "Правительство голода и безработицы".

Подобные марши прошли более чем в двух десятках штатов. Их продвигали левые оппозиционные партии, воодушевленные снижением рейтинга Болсонару в опросах и приближающейся президентской гонкой в ​​следующем году.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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