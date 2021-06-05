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Российскую вакцину "Спутник V" поставят в Бразилию в июле

Южноамериканское государство стало 67-й страной, разрешившей применение препарата.

5 июня, 00:36
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" поставят в Бразилию в июле. Об этом сообщается на странице препарата в "Твиттере".

"Бразилия стала 67-й страной в мире, разрешившей "Спутник V". Команда "Спутника V" полностью ответила на все вопросы ANVISA об эффективности и безопасности вакцины, — говорится в сообщении.

В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V"

В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V"

Напомним, ранее бразильский фармацевтический регулятор ANVISA одобрил применение российской вакцины. На начальном этапе планируется привить 1% населения. По последним данным, в Бразилии выявили 16 841 954 случая CoViD-19. Умерло 470 968 пациентов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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