Российскую вакцину "Спутник V" поставят в Бразилию в июле
Южноамериканское государство стало 67-й страной, разрешившей применение препарата.
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Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" поставят в Бразилию в июле. Об этом сообщается на странице препарата в "Твиттере".
"Бразилия стала 67-й страной в мире, разрешившей "Спутник V". Команда "Спутника V" полностью ответила на все вопросы ANVISA об эффективности и безопасности вакцины, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее бразильский фармацевтический регулятор ANVISA одобрил применение российской вакцины. На начальном этапе планируется привить 1% населения. По последним данным, в Бразилии выявили 16 841 954 случая CoViD-19. Умерло 470 968 пациентов.
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