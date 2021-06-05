Российскую вакцину "Спутник V" поставят в Бразилию в июле

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" поставят в Бразилию в июле. Об этом сообщается на странице препарата в "Твиттере".

"Бразилия стала 67-й страной в мире, разрешившей "Спутник V". Команда "Спутника V" полностью ответила на все вопросы ANVISA об эффективности и безопасности вакцины, — говорится в сообщении.