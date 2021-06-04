Большинство членов правления бразильского регулятора одобрили применение "Спутника V"
Фото © ТАСС / Семён Антонов
Большинство членов правления бразильского фармацевтического регулятора одобрили применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Напомним, ранее эксперты бразильского регулятора выступили за импорт российской вакцины "Спутник V". При этом специалисты рекомендовали применять данный препарат только для иммунизации здорового взрослого населения страны.
Также Лайф сообщал, что производство российской вакцины начали в Сербии и Аргентине.
Новость дополняется
Комментариев: 0