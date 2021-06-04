Путин и Вучич дали старт производству вакцины "Спутник V" в Сербии

Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич дали старт производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Сербии. Церемония запуска производства прошла в пятницу, 4 июня, в онлайн-формате.

"Для меня большая честь запустить сегодня производство вакцины "Спутник V" вместе с вами. Мы начинаем производство 4 млн вакцин "Спутник V", — отметил Вучич.

После этого директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" Вера Стоилкович заявила, что Сербия станет первой европейской страной, которая начнёт производить российский препарат от ковида. Затем она по команде лидеров РФ и Сербии нажала на кнопку, дав старт производству вакцин в этой стране.