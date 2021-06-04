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Путин и Вучич дали старт производству вакцины "Спутник V" в Сербии

Всего в стране планируется выпустить примерно четыре миллиона доз данного препарата от ковида.

4 июня, 18:24
<p>Фото © ТАСС / EPA / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / EPA / Сергей Бобылев

Президент РФ Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич дали старт производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории Сербии. Церемония запуска производства прошла в пятницу, 4 июня, в онлайн-формате.

"Для меня большая честь запустить сегодня производство вакцины "Спутник V" вместе с вами. Мы начинаем производство 4 млн вакцин "Спутник V", — отметил Вучич.

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После этого директор белградского Института вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" Вера Стоилкович заявила, что Сербия станет первой европейской страной, которая начнёт производить российский препарат от ковида. Затем она по команде лидеров РФ и Сербии нажала на кнопку, дав старт производству вакцин в этой стране.

Ранее Владимир Путин назвал борьбой за деньги попытку Запада дискредитировать российскую вакцину от коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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