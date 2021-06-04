Путин назвал борьбой за деньги попытки дискредитировать "Спутник V" на Западе

Президент РФ Владимир Путин назвал борьбой за деньги попытку Запада дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. Таким образом он прокомментировал вопрос о том, что иностранные партнёры считают препарат "Спутник V" "инструментом влияния".

"Я думаю, что это борьба за деньги со стороны тех, кто производит препарат подобного рода в других странах, хочет освоить европейский рынок и делает это с присущим им обычным блеском, у них это хорошо получается", — сказал Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

При этом президент подчеркнул, что затягивание процесса регистрации российской вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам губительно сказывается в первую очередь на самих жителях европейских стран.

"Конечно, политика всегда в чём-то где-то присутствует, но в данном случае, на мой взгляд, прежде всего речь идёт об экономических, коммерческих интересах в ущерб гражданам европейских стран", — сказал российский президент.