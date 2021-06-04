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"Вредная вещь": Путин заявил, что санкции мешают развитию мировой экономики

Он считает, что без них международные отношения развивались бы значительно быстрее и интенсивнее.

4 июня, 13:57
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о вреде санкций для мировой экономики во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вообще, санкции — вредная вещь для мировой экономики. Они сокращают мировую экономику вместо того, чтобы помогать её развить", — подчеркнул глава государства.

Путин — о транзите газа через Украину: Россия не обязана всех кормить

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Ранее в ходе выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах "Северного потока – 2". По его словам, благодаря прекращению транзита газа через несколько стран потребители в Европе получат топливо по более низким ценам.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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