"Вредная вещь": Путин заявил, что санкции мешают развитию мировой экономики
Он считает, что без них международные отношения развивались бы значительно быстрее и интенсивнее.
Фото © ТАСС / Zuma
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о вреде санкций для мировой экономики во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Вообще, санкции — вредная вещь для мировой экономики. Они сокращают мировую экономику вместо того, чтобы помогать её развить", — подчеркнул глава государства.
Ранее в ходе выступления на ПМЭФ президент России Владимир Путин рассказал о преимуществах "Северного потока – 2". По его словам, благодаря прекращению транзита газа через несколько стран потребители в Европе получат топливо по более низким ценам.
Комментариев: 0