Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о вреде санкций для мировой экономики во время своего выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вообще, санкции — вредная вещь для мировой экономики. Они сокращают мировую экономику вместо того, чтобы помогать её развить", — подчеркнул глава государства.