Путин впервые озвучил повестку встречи с Байденом Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин перечислил темы, которые планирует обсудить на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Речь об этом зашла на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне. Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, о пандемии и о вопросах экологического характера", — перечислил российский лидер.

Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.

