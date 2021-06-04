Путин впервые озвучил повестку встречи с Байденом
Речь пойдёт об урегулировании двусторонних отношений, о стратегической стабильности, процессах разоружения, экологии и борьбе с пандемией коронавируса.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей / AP / Evan Vucci
Путин впервые озвучил повестку встречи с Байденом
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Президент России Владимир Путин перечислил темы, которые планирует обсудить на предстоящей встрече с американским коллегой Джо Байденом в Женеве. Речь об этом зашла на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне. Мы будем говорить о стратегической стабильности, об урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, о пандемии и о вопросах экологического характера", — перечислил российский лидер.
Напомним, что саммит российского и американского лидеров состоится в Женеве 16 июня. Это будет первая личная встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего в должность главы Соединённых Штатов. Кроме того, для российского президента это станет первой зарубежной поездкой за полтора года.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на данный момент пока не известно, состоится ли пресс-конференция лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве. По его словам, также пока не определён и формат работы СМИ на саммите.
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