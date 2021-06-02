Вопрос проведения пресс-конференции Путина и Байдена по итогам саммита пока не решён, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент ещё не известно, состоится ли пресс-конференция лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена после встречи в Женеве 16 июня. По словам представителя Кремля, также пока не определён и формат работы СМИ на саммите.

"Что касается модальностей работы прессы непосредственно на мероприятии, на саммите, то они ещё не определены. И вопрос пресс-конференции тоже пока не решён", — передаёт ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что швейцарская сторона делает большой пресс-центр для международных СМИ. По его словам, все желающие журналисты могут подать заявку на аккредитацию на встречу Путина и Байдена.