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В Крыму стартовала первая в 2021 году смена форума "Таврида"

Участниками арт-школы станут 260 человек, при этом 70 из них — люди с ограниченными возможностями здоровья.

2 июня, 15:09
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/tavrida_art" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Арт-кластер "Таврида"</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"

В Крыму стартовала первая в текущем году смена форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида". Открывает череду творческих заездов арт-школа #МыВместе, которая посвящена теме профессиональных компетенций творцов с инвалидностью.

  • Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"
    Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"
  • Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"
    Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"
  • Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"
    Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"
  • Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"
    Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"
  • Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"
    Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"

Фото © "ВКонтакте" / Арт-кластер "Таврида"

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"Сегодня у нас открытие первого заезда — это арт-школа (особый формат смен форума. — Прим. Лайфа) для молодых профессионалов, творцов, представителей креативных индустрий с инвалидностью. Мы впервые собрали это сообщество. Это будет не инклюзивная арт-школа, она будет настоящая, тавридовская, про будущее", — сказал на открытии смены руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

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Сообщается, что 70 из 260 участников арт-школы #МыВместе — люди с ограниченными возможностями здоровья. Образовательная программа заезда пройдёт по пяти направлениям, среди которых музыка, хореография, театр и кино, арт и медиа. Участники смогут посетить мастерские и сессии с экспертами в сфере культуры и искусства.

В программе арт-школы — выступления людей с ограниченными возможностями, которые смогли достичь больших высот. Так, например, заслуженная артистка России, певица Диана Гурцкая пообщается с участниками форума на воркшопе "Здесь и сейчас. Искусство и технологии". Спикером станет также обладательница титула "Мисс мира – 2013" среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова, а знаменитый незрячий пианист и джазовый импровизатор Олег Аккуратов проведёт одну из творческих встреч.

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По информации оргкомитета, во время арт-школы участники пройдут кастинг и под руководством режиссёра создадут творческие номера, которые войдут в программу фестиваля "Таврида.арт". Он пройдёт с 8 по 12 сентября. Также запланирована съёмка документального социального видеопроекта о жизни героев с ОВЗ, их поиске успеха и победах. Кроме того, в рамках этого заезда состоится традиционный грантовый конкурс, который проводится "Росмолодёжью".

Форум "Таврида" впервые прошёл в Крыму в 2015 году и к сегодняшнему дню стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодёжи страны. Сейчас он проводится недалеко от Судака, а в бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" — комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

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А накануне в Москве прошёл всероссийский фестиваль "Большая перемена". В рамках программы была организована работа более чем 20 площадок, "Росатом" подготовил современную научную лабораторию, а "Роскосмос" представил "лунную станцию".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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