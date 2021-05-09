Художники арт-кластера "Таврида" создали мурал на трассе рядом с Севастополем в честь Дня Победы. Видео © Instagram / tavrida_art

Шесть художников арт-кластера "Таврида" создали в Крыму стрит-арт-объект, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне. Грандиозный мурал разместили на трассе "Таврида" рядом с Севастополем.

"Референс мы брали у великого художника Овчинникова, который работает для ВМФ, немножко дорабатывали и адаптировали под сам мурал", — рассказал резидент арт-кластера лидер команды Desarte365 Александр Милицин.

За основу мурала была взята картина Вячеслава Овчинникова "Гвардейский тральщик "Защитник Т-411". Этот корабль за проявленную экипажем отвагу, стойкость и мужество был удостоен гвардейского звания. В 1943 году тральщик был потоплен немецкой подводной лодкой.

На создание масштабной работы размером 600 квадратных метров потребовалось 97 часов работы шести художников и 205 литров краски. В мурале можно увидеть 45 оттенков синего цвета.

По словам председателя Севастопольского отделения Российского союза ветеранов Михаила Анохина, данный класс кораблей занимался охраной водного района. Он заметил, что любое судно, прошедшее Великую Отечественную войну, заслуживает, чтобы о нём знали гости, местное население и молодёжь.

Ранее Лайф сообщал, что ОНФ выпустил стикеры с фразами Победы. В праздничном стикерпаке, которым предлагается делиться с родными и близкими, можно встретить героев всеми любимых военных кинолент и произведений.

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