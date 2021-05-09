"От винта!" ОНФ выпустил стикеры с фразами Победы

Общероссийский народный фронт творчески подошёл к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Команда ОНФ создала стикерпак, в который вошли крылатые фразы из советских фильмов о ВОВ. Их знают, помнят и передают из поколения в поколение больше полувека. Знакомые многим призывы и выражения (такие как "Есть такая профессия — Родину защищать!", "От винта!", "Ребята, будем жить!") ожили в картинках.

В наборе можно встретить героев военных кинолент и произведений ("Офицеры", "В бой идут одни старики", "А зори здесь тихие", "Судьба человека", "Повесть о настоящем человеке").

Команда ОНФ предлагает поделиться стикерами с родными и близкими, чтобы вместе вспомнить о ветеранах Великой Отечественной войны — своих героях, которые есть в каждой российской семье.

Добавить стикерпак можно по ссылке или скачать его из официального телеграм-канала ОНФ.

Ранее сообщалось, что активисты ОНФ доставят ветеранам по всей России частицы Вечного огня. Смысл и задача акции в том, чтобы ветераны встретили День Победы дома с тем самым Вечным огнём, который горит у Могилы Неизвестного Солдата.

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