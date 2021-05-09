В Мельбурне более 150 человек вышли на торжественный марш "Бессмертного полка"
Участники прошли вдоль центральной улицы города и набережной реки Ярра, а после попали на торжественный концерт в главном парке.
В Мельбурне более 150 человек вышли на торжественный митинг и марш "Бессмертного полка". Видео © LIFE
В Мельбурне 9 Мая провели торжественное шествие "Бессмертного полка", на которое собралось более 150 человек, в том числе и посол РФ в Австралии Алексей Павловский.
Участники возложили цветы к мемориалу Вечного огня и почётной доске, посвящённой советским воинам, погибшим во время Второй мировой войны.
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"Колонна прошла вдоль центральной улицы Мельбурна — дороги Сент-Килда и вдоль набережной реки Ярра. Особенно приятно было видеть среди пришедших большое количество детей, что говорит о преемственности поколений", — рассказала координатор шествия Екатерина Эдди.
После этого в городском парке Флагстафф-гарденс прошёл праздничный концерт, организованный русским этническим представительством в Австралии.
Ранее Лайф рассказывал, что шествие "Бессмертного полка" в Кишинёве возглавил экс-президент Молдавии Игорь Додон. Колонна участников прошла маршем с центральной площади столицы страны к мемориальному комплексу "Вечность".
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