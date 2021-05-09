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В Мельбурне более 150 человек вышли на торжественный марш "Бессмертного полка"

Участники прошли вдоль центральной улицы города и набережной реки Ярра, а после попали на торжественный концерт в главном парке.

9 мая 2021, 11:24

В Мельбурне более 150 человек вышли на торжественный митинг и марш "Бессмертного полка". Видео © LIFE

В Мельбурне 9 Мая провели торжественное шествие "Бессмертного полка", на которое собралось более 150 человек, в том числе и посол РФ в Австралии Алексей Павловский.

Участники возложили цветы к мемориалу Вечного огня и почётной доске, посвящённой советским воинам, погибшим во время Второй мировой войны.

"Празднование удалось на все 100%!" В Сиднее прошёл торжественный митинг и марш "Бессмертного полка"

"Празднование удалось на все 100%!" В Сиднее прошёл торжественный митинг и марш "Бессмертного полка"

"Колонна прошла вдоль центральной улицы Мельбурна — дороги Сент-Килда и вдоль набережной реки Ярра. Особенно приятно было видеть среди пришедших большое количество детей, что говорит о преемственности поколений", — рассказала координатор шествия Екатерина Эдди.

После этого в городском парке Флагстафф-гарденс прошёл праздничный концерт, организованный русским этническим представительством в Австралии.

В Пекине и Шанхае сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк"

В Пекине и Шанхае сотни людей приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Ранее Лайф рассказывал, что шествие "Бессмертного полка" в Кишинёве возглавил экс-президент Молдавии Игорь Додон. Колонна участников прошла маршем с центральной площади столицы страны к мемориальному комплексу "Вечность".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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