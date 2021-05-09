В Мельбурне более 150 человек вышли на торжественный марш "Бессмертного полка"

В Мельбурне более 150 человек вышли на торжественный митинг и марш "Бессмертного полка". Видео © LIFE

В Мельбурне 9 Мая провели торжественное шествие "Бессмертного полка", на которое собралось более 150 человек, в том числе и посол РФ в Австралии Алексей Павловский.

Участники возложили цветы к мемориалу Вечного огня и почётной доске, посвящённой советским воинам, погибшим во время Второй мировой войны.

"Колонна прошла вдоль центральной улицы Мельбурна — дороги Сент-Килда и вдоль набережной реки Ярра. Особенно приятно было видеть среди пришедших большое количество детей, что говорит о преемственности поколений", — рассказала координатор шествия Екатерина Эдди.

После этого в городском парке Флагстафф-гарденс прошёл праздничный концерт, организованный русским этническим представительством в Австралии.

Ранее Лайф рассказывал, что шествие "Бессмертного полка" в Кишинёве возглавил экс-президент Молдавии Игорь Додон. Колонна участников прошла маршем с центральной площади столицы страны к мемориальному комплексу "Вечность".

Авторы