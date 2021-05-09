"Это очень мощно": Российский блогер сильно удивил американцев рассказом о Дне Победы

Российский блогер Глеб Маврин, проживающий в Лос-Анджелесе, решил рассказать американцам историю Дня Победы и поставил им несколько праздничных песен. Ролик опубликован на ютуб-канале GlebaTV.

"Каждый год на 9 Мая, начиная с 1945-го, это наш День Победы. Мы потеряли 25 миллионов человек, почти каждая семья", — рассказал блогер, сильно удивив простых обывателей из США.

Пассажиры не смогли с первого раза назвать участников Второй мировой войны, лишь после подсказки отметив, что страны воевали против Германии.

"Мы не знаем, насколько сильное воздействие это оказало на страну. Нам говорят [в старшей школе] только то, что считают нужным", — признался один из собеседников Глеба.

Маврин поставил пассажирам песню Льва Лещенко "День Победы", которая парням очень понравилась.

Это очень мощно, чувствуется

Такая страсть в этой музыке, мне нравится

Он показывает вашу силу, это очень круто

Она звучит как клятва верности

В какой-то момент парни даже начали аплодировать в такт происходящему. Они поблагодарили блогера за то, что он поделился с ними композицией, и отметили множество различий с американской культурой.

Глеб также поставил ещё несколько песен: "Идёт солдат по городу" в исполнении Алексея Гомана и группы "Блестящие", а также кавер "Тёмная ночь" от Басты. Американцы по достоинству оценили их, указав на глубокий смысл и сильный текст песен. Кроме того, они заметили, что эти музыкальные композиции вызывают слёзы, и рассказали о желании посетить Россию.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предостерёг Запад от переписывания истории. Он призвал иностранных политиков не смешивать экономику и историческую память.

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