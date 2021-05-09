"Празднование удалось на все 100%!" В Сиднее прошёл торжественный митинг и марш "Бессмертного полка"

В Сиднее прошёл торжественный митинг и марш "Бессмертного полка". Видео © Facebook / Alexander Buryak

В Сиднее торжественно отпраздновали 76-ю годовщину Великой Победы. В парке Уэверли более трёхсот ветеранов Второй мировой войны, их родные и друзья, а также представители русскоязычной общины собрались на митинг и шествие "Бессмертного полка".

В приветственном слове директор первого русского музея в Австралии Михаил Овчинников рассказал о сохранении памяти погибших земляков, фронтовиков, ушедших из жизни ветеранов. Благодаря героизму павших на полях битвы была достигнута Великая Победа.

"Ценой крови, миллионами жизней была оплачена наша мирная жизнь, независимость нашей любимой Родины и свобода для наших детей, внуков и правнуков. С каждым годом значимость Дня Победы, самого важного для каждого из нас праздника, лишь возрастает", — отметил на митинге Михаил Овчинников.

Мэр и члены городского совета Уэверли, а также депутаты парламента Австралии поздравили соотечественников.

"Советский Союз и другие страны антифашистской коалиции заплатили огромную цену за эту Победу", — сказала мэр Паула Масселос.

По словам генерального консула России в Сиднее Игоря Аржаева, день окончания Великой Отечественной войны спустя 76 лет по-прежнему дорог и важен для РФ и других стран.

"9 Мая — это символ победы добра над злом, которым был фашизм, и воплощение удивительной силы духа нашего народа", — подчеркнул дипломат.

Организатор митинга Семён Пинчук отметил, что празднование Дня Победы в Уэверли ежегодно собирает несколько сотен русскоговорящих жителей Сиднея. Люди считают важным для себя помнить о своих предках и передать эту память детям и внукам. "Празднование удалось на все 100%", — подчеркнул один из присутствовавших.

В парке Уэверли находится памятник австралийским воинам — участникам Первой мировой войны. В 2008 году на его постаменте была установлена бронзовая мемориальная доска советским бойцам, погибшим во Второй мировой войне. Это единственный в Австралии мемориал павшим советским солдатам. Именно сюда приходят каждый год 9 Мая желающие почтить героическую память предков и отпраздновать День Победы.

Ранее мы писали, что Путин на отлично оценил парад на Красной площади в честь 76-й годовщины Победы. Глава государства во время своего выступления подчеркнул, что 9 Мая было, есть и будет для России священным праздником.

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