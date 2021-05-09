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В Одессе на женщину с портретом Жукова напали радикалы, а затем её же задержали полицейские

Пострадавшая решила, что правоохранители спешат к ней на помощь, но они лишь увезли её в отдел, чтобы составить протокол об использовании запрещённой символики: на плакате была георгиевская лента.

9 мая 2021, 09:50

Видео © Telegram / Политика Страны

На аллее Неизвестного Матроса в Одессе произошла потасовка из-за радикалов, которые попытались вырвать у местной жительницы портрет маршала Победы Георгия Жукова, украшенный георгиевской лентой. Видео конфликта опубликовало издание "Страна.ua" в своём телеграме. На кадрах видно, как молодые люди пытаются выхватить плакат у одесситки, которая крепко прижала его к себе.

Зеленский заявил, что Киев не позволит приуменьшить вклад украинцев в победу над нацизмом

Зеленский заявил, что Киев не позволит приуменьшить вклад украинцев в победу над нацизмом

Вскоре в конфликт вмешались правоохранительные органы — и дело получило ещё более неожиданный поворот: полицейские скрутили и увезли в отдел саму пострадавшую женщину, а не её обидчиков. По предварительным данным, на одесситку составили протокол об использовании запрещённой символики СССР.

Отметим, что 9 мая на Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который сменил День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. А сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором заявил, что страна не позволит приуменьшить вклад своих граждан в Победу над нацизмом и продолжит отмечать 9 Мая.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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