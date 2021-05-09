Зеленский заявил, что Киев не позволит приуменьшить вклад украинцев в победу над нацизмом

Зеленский заявил, что Украина не позволит приуменьшить вклад своих граждан в победу над нацизмом. Видео © Facebook / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не позволит приуменьшить вклад своих граждан в победу над нацизмом. Об этом он сказал в поздравительном видеообращении.

"Это была совместная победа, где все страны и народы, которые боролись с нацизмом, были важными, без приставки "более" или "менее". И мы никому не позволим минимизировать вклад украинцев, которые не только защитили свою землю, но и в составе Советской армии и войск союзнической антигитлеровской коалиции совместно с десятками других народов не дали нацистам господствовать в Вене, Париже, Праге, Варшаве, Мадриде, Будапеште, Амстердаме, Риме, Берлине и многих других городах планеты", — заявил Зеленский.

Он также заверил, что Украина продолжит праздновать 9 Мая и будет каждый год вспоминать подвиги своих героев, которые в составе Советской армии сыграли важную роль в победе над нацизмом. Зеленский отметил, что благодарность за это не имеет "границ, сроков давности или географического деления".

Кроме того, глава Незалежной провёл параллель между Второй мировой войной и событиями в Донбассе, отметив, что города Восточной Украины теперь должны отмечать две победоносные даты — к 9 Мая необходимо добавить дату освобождения в ходе событий, начавшихся в 2014 году. Он выразил уверенность в "возвращении" Украине Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

"Обязательно настанет день, когда можно будет пройтись воскресным Донецком, Луганском и Ялтой", — заявил Зеленский.

Отметим, что 9 мая на Украине отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, который сменил День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а 8 мая Украина отмечает День памяти и примирения. Эти изменения Рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики декоммунизации. С этого времени символом победы на Украине стал красный мак. В нынешнем видеообращении на костюме Зеленского он отсутствовал.

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