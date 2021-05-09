Путин заявил, что Россия будет твёрдо защищать национальные интересы
Глава государства отметил, что надёжной гарантией тому являются Вооружённые силы РФ.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет твёрдо защищать свои национальные интересы. Об этом он сказал, выступая во время парада, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади.
"Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надёжные гарантии тому — доблестные Вооружённые силы России, наследники солдат Победы", — сказал российский лидер.
Он также отметил, что тем же целям служит "совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей".
Ранее Путин заявил, что вновь замышляющим агрессивные планы нет оправдания и прощения. Глава государства напомнил, что война принесла множество невыносимых испытаний, горя и слёз — и забыть это невозможно.
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