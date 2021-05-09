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Путин заявил, что Россия будет твёрдо защищать национальные интересы

Глава государства отметил, что надёжной гарантией тому являются Вооружённые силы РФ.

9 мая 2021, 07:56
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет твёрдо защищать свои национальные интересы. Об этом он сказал, выступая во время парада, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который проходит на Красной площади.

"Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа. Надёжные гарантии тому — доблестные Вооружённые силы России, наследники солдат Победы", — сказал российский лидер.

Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади

Путин поздравил россиян с Днём Победы во время парада на Красной площади

Он также отметил, что тем же целям служит "совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей".

Ранее Путин заявил, что вновь замышляющим агрессивные планы нет оправдания и прощения. Глава государства напомнил, что война принесла множество невыносимых испытаний, горя и слёз — и забыть это невозможно.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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