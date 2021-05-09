Путин заявил, что вновь замышляющим агрессивные планы нет оправдания и прощения

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде, посвящённом 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что страна будет защищать свои национальные интересы, а тем, кто вновь замышляет агрессивные планы, нет оправдания и прощения.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что страна и дальше будет твёрдо защищать свои национальные интересы и обеспечивать права народа.

В эти минуты на Красной площади в Москве проходит Парад Победы. В торжественном шествии принимают участие 37 парадных расчётов численностью более 12 тысяч человек, которые пройдут пешим строем, а также различная военная техника. Командует парадом главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Олег Салюков.

Авторы