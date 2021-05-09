Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны
Президент России в эти минуты выступает на Красной площади на параде, посвящённом 76-летию Победы.
Путин объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин на параде в Москве объявил минуту молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
"Объявляется минута молчания", — сказал глава государства.
Напомним, на парад Путин приехал вместе с почётным гостем, лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Накануне они провели переговоры в Москве.
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