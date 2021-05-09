Байкер Хирург — о Победе в Великой Отечественной войне: Вытащили из преисподней весь мир
Лидер "Ночных волков" оказался в числе гостей, приглашённых на парад по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Хирург — о Дне Победы: Вытащили из преисподней весь мир. Видео © LIFE
Лидер старейшего байкерского клуба России "Ночные волки" Александр Залдостанов прибыл на Парад Победы, который проходит в Москве на Красной площади. Как отметил байкер в беседе с Лайфом, от торжественного мероприятия он ожидает триумфа.
"Вон сколько зарубежных лиц, посмотрите! Это Победа для всего мира, мы вытащили из преисподней весь мир, и Россия за это заплатила огромную цену, ей спасибо. Вот они [иностранные гости] и благодарят её", — сказал Залдостанов.
Добавим, что в этом году эпидемиологическая ситуация позволила провести торжественный парад непосредственно в День Победы. Среди зрителей шествия — ветераны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее Лайф узнал, что содержится в подарках для гостей Парада Победы в Москве. Отметим, что присутствующих рассадили с учётом соблюдения мер социального дистанцирования.
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