Байкер Хирург — о Победе в Великой Отечественной войне: Вытащили из преисподней весь мир

Хирург — о Дне Победы: Вытащили из преисподней весь мир. Видео © LIFE

Лидер старейшего байкерского клуба России "Ночные волки" Александр Залдостанов прибыл на Парад Победы, который проходит в Москве на Красной площади. Как отметил байкер в беседе с Лайфом, от торжественного мероприятия он ожидает триумфа.

"Вон сколько зарубежных лиц, посмотрите! Это Победа для всего мира, мы вытащили из преисподней весь мир, и Россия за это заплатила огромную цену, ей спасибо. Вот они [иностранные гости] и благодарят её", — сказал Залдостанов.

Добавим, что в этом году эпидемиологическая ситуация позволила провести торжественный парад непосредственно в День Победы. Среди зрителей шествия — ветераны, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее Лайф узнал, что содержится в подарках для гостей Парада Победы в Москве. Отметим, что присутствующих рассадили с учётом соблюдения мер социального дистанцирования.

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