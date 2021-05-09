Рассекречено содержимое подарков гостей Парада Победы в Москве

Гостям Парада Победы, который пройдёт сегодня в Москве, подарили дождевики и пилотки. Лайф публикует фото с Красной площади.







Отметим, что гостей Парада Победы рассадили с учётом соблюдения мер социального дистанцирования. На Красной площади уже выстроились расчёты. Ветераны и другие приглашённые находятся в масках.

Как писал Лайф, парады в честь Дня Победы уже прошли на Дальнем Востоке. Они состоялись в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке.

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