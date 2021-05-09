Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Рассекречено содержимое подарков гостей Парада Победы в Москве

Рассадку людей на Красной площади произвели с учётом соблюдения мер социального дистанцирования.

9 мая 2021, 06:59
<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Фото © LIFE / Андрей Тишин

Гостям Парада Победы, который пройдёт сегодня в Москве, подарили дождевики и пилотки. Лайф публикует фото с Красной площади.

  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин
  • Фото © LIFE / Андрей Тишин
    Фото © LIFE / Андрей Тишин

Фото © LIFE / Андрей Тишин

1 / 3

Отметим, что гостей Парада Победы рассадили с учётом соблюдения мер социального дистанцирования. На Красной площади уже выстроились расчёты. Ветераны и другие приглашённые находятся в масках.

В Москве проходят последние приготовления к Параду Победы

В Москве проходят последние приготовления к Параду Победы

Как писал Лайф, парады в честь Дня Победы уже прошли на Дальнем Востоке. Они состоялись в Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Владивостоке.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1