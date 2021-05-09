В США предложили бороться с китайским проектом "Один пояс — один путь"
По мнению американского конгрессмена, инициатива КНР якобы несёт в себе риски для экономической безопасности и международного влияния Штатов и их союзников.
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Американский конгрессмен Скотт Фицджеральд предложил властям США бороться с китайским проектом "Один пояс — один путь". Об этом говорится в соответствующем законопроекте.
"Запросить доклад, рассматривающий масштаб усилий Китайской Народной Республики и Коммунистической партии Китая в том, что касается использования инициативы "Один пояс — один путь" для подрыва международного мирового порядка под предводительством Соединённых Штатов", — передаёт RT текст, указанный в документе.
Конгрессмен считает, что китайская инициатива якобы несёт в себе риски для экономического порядка и международного влияния США и их союзников. По словам Фицджеральда, проект "Один пояс — один путь" предоставляет Пекину возможность "более широко проецировать свою силу" на таких важных территориях, как Индо-Тихоокеанский регион.
В связи с этим конгрессмен предложил властям представить подробный план стратегии того, как Вашингтон собирается противодействовать китайской инициативе.
Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о решении расширить военное присутствие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, подобно НАТО в Европе.
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