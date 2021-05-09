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В США предложили бороться с китайским проектом "Один пояс — один путь"

По мнению американского конгрессмена, инициатива КНР якобы несёт в себе риски для экономической безопасности и международного влияния Штатов и их союзников.

9 мая 2021, 06:16
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американский конгрессмен Скотт Фицджеральд предложил властям США бороться с китайским проектом "Один пояс — один путь". Об этом говорится в соответствующем законопроекте.

"Запросить доклад, рассматривающий масштаб усилий Китайской Народной Республики и Коммунистической партии Китая в том, что касается использования инициативы "Один пояс — один путь" для подрыва международного мирового порядка под предводительством Соединённых Штатов", — передаёт RT текст, указанный в документе.

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Конгрессмен считает, что китайская инициатива якобы несёт в себе риски для экономического порядка и международного влияния США и их союзников. По словам Фицджеральда, проект "Один пояс — один путь" предоставляет Пекину возможность "более широко проецировать свою силу" на таких важных территориях, как Индо-Тихоокеанский регион.

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В связи с этим конгрессмен предложил властям представить подробный план стратегии того, как Вашингтон собирается противодействовать китайской инициативе.

Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о решении расширить военное присутствие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, подобно НАТО в Европе.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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