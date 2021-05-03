Блинкен обвинил Китай в агрессии за рубежом и репрессиях внутри страны
По словам главы Госдепа, президент США Джо Байден также обеспокоен данными о краже КНР интеллектуальной собственности, он обвиняет Пекин в несправедливой и враждебной конкуренции.
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Американо-китайский военный конфликт в случае возникновения противоречил бы интересам обеих стран. Опасно было бы даже просто двигаться в этом направлении. Таким мнением поделился госсекретарь США Энтони Блинкен. Китай он упрекнул в том, что тот якобы полагает, что может и должен быть господствующей страной.
"В последние несколько лет Китай стал действовать более репрессивно у себя дома и более агрессивно за рубежом", — сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS News.
Он также отметил, что президент США Джо Байден обеспокоен данными о краже Китаем интеллектуальной собственности, обвиняет Пекин в несправедливой и враждебной конкуренции. По словам Блинкена, Вашингтон совместно с партнёрами должен сказать Пекину, что так не должно и не будет продолжаться.
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Ранее президент Соединённых Штатов Джо Байден сообщил, что предупредил своего китайского коллегу Си Цзиньпина о решении расширить военное присутствие Америки в Индо-Тихоокеанском регионе, подобно НАТО в Европе.
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