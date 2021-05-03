Профессор объяснил, какие профессии вскоре исчезнут

Под угрозой исчезновения в ближайшие десять лет окажутся массовые профессии, такие как водитель. Такое мнение высказал профессор, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

"Уже сейчас во многих странах тестируют системы автопилотов. Это связано не только с разработкой "мозгов" для машин, это в том числе система позиционирования, которая взаимодействует с мобильной связью. К примеру, полностью можно автоматизировать и оставить метро без участия человека", — рассказал Сафонов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что любой специалист, если он хочет остаться компетентным и конкурентоспособным на рынке, должен добавлять себе новые компетенции. Например, сейчас серьёзной эволюции подвергается профессия бухгалтера: из обычного "счетовода" она превращается в аудитора или финансового консультанта по налогам.

"Ведь бухгалтер — это не просто учётчик расходов-доходов, это человек, который оценивает эффективность расходов на те или иные составляющие себестоимости. Он будет приобретать всё более заметную роль аудитора, консультанта по налогам. И никакая компьютерная банковская программа его не заменит, поскольку финансы — это очень личное", — привёл пример профессор.

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