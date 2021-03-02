Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Миллиардер перечислил три главные профессии будущего

По его мнению, у специальностей появятся не только новые названия, но и новые обязанности.

2 марта 2021, 21:24

Фото © Pixabay

Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка диалог" миллиардер Рубен Варданян перечислил три главные профессии будущего. Об этом пишет РБК.

На мировом рынке происходят крупные изменения и появляются новые профессии. По мнению бизнесмена, например, актуальной будет специальность "толмача", или, по-другому, переводчика "с русского на русский", который сможет наладить коммуникацию между представителями разных профессий для повышения эффективности бизнес-процессов.

"Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать", — пояснил Рубен Варданян.

Психолог объяснил, почему представители некоторых профессий чаще других готовы переезжать для работы

Психолог объяснил, почему представители некоторых профессий чаще других готовы переезжать для работы

Востребованным в будущем миллиардер назвал и "синтезатора данных". Умение работать с большим объёмом информации, анализировать её и применять на практике обеспечит высокий спрос на такого специалиста, считает он.

Также Варданян прогнозирует, что такие профессии, как бренд-менеджеры и маркетологи, в соцсетях модернизируются. К примеру, раньше были кадровики, сейчас HR, а скоро появятся "специалисты по взаимодействию талантливых людей".

Бизнесмен заключил, что у профессий появятся не только новые названия, но и новые обязанности.

Ранее Лайф писал о 50 самых востребованных специальностях, требующих среднего профобразования.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1