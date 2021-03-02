Миллиардер перечислил три главные профессии будущего
По его мнению, у специальностей появятся не только новые названия, но и новые обязанности.
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Бывший владелец инвестиционной компании "Тройка диалог" миллиардер Рубен Варданян перечислил три главные профессии будущего. Об этом пишет РБК.
На мировом рынке происходят крупные изменения и появляются новые профессии. По мнению бизнесмена, например, актуальной будет специальность "толмача", или, по-другому, переводчика "с русского на русский", который сможет наладить коммуникацию между представителями разных профессий для повышения эффективности бизнес-процессов.
"Это человек, который может компьютерщика, юриста, врача, инженера и журналиста в одной комнате собрать и сделать так, чтобы они вместе смогли работать", — пояснил Рубен Варданян.
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Востребованным в будущем миллиардер назвал и "синтезатора данных". Умение работать с большим объёмом информации, анализировать её и применять на практике обеспечит высокий спрос на такого специалиста, считает он.
Также Варданян прогнозирует, что такие профессии, как бренд-менеджеры и маркетологи, в соцсетях модернизируются. К примеру, раньше были кадровики, сейчас HR, а скоро появятся "специалисты по взаимодействию талантливых людей".
Бизнесмен заключил, что у профессий появятся не только новые названия, но и новые обязанности.
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