Депутат от партии Порошенко заявил, что на вакцинацию всех украинцев уйдёт 200 лет

Если вакцинация на Украине продолжится в том же темпе, что и сейчас, то на неё уйдёт 200 лет. Такое мнение выразил депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его словам, сейчас препарат получает около 600 человек в сутки, и это крайне низкие показатели для страны, которая начала прививочную кампанию одной из последних.

"Такими темпами на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет. Мы будем ждать 200 лет? То есть после того, как мы вакцинацию начали последними в Европе, когда Зимбабве начал вакцинироваться, только тогда к нам доехала эта история", — приводятся слова Гончаренко на сайте партии.

Депутат также раскритиковал ситуацию с тестированием украинцев на коронавирус. Он отметил, что Верховная рада обещала проводить по 70 тысяч тестов в сутки, а сейчас делается всего 23 тысячи. Для сравнения политик привёл Италию, где ежедневно сдаёт анализы 250 тысяч человек.

"Поэтому мы продолжаем не делать тесты, не делать вакцины и делать вид, что мы преодолеем ковид", — резюмировал Гончаренко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса произведённым в Индии препаратом CoviShield. Лидер Незалежной отметил, что бояться нечего, и на личном примере призвал граждан вакцинироваться.

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